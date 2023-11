Actieve uitbuiting van lek in Atlassian Confluence leidt tot hogere CVSS-score

Cybercriminelen buiten een recent ontdekt lek in Atlassian Confluence Data Center en Server (CVE-2023-22518) actief uit voor onder meer het uitvoeren van ransomware-aanvallen. De CVSS-score van het lek is verhoogd van 9,1 naar 10, wat de hoogst mogelijke score is.

Dit meldt Atlassian in een security advisory. Het onderschrijft hiermee een advisory door Rapid7, die waarschuwde dat zijn onderzoekers in het weekend een sterke toename te zien in het aantal aanvallen waarin CVE-2023-22518 wordt uitgebuit.

Ongeautoriseerd een beheerdersaccount aanmaken

Het beveiligingslek zit in de autorisatie van gebruikers met een beheerdersaccount. Een ongeautoriseerde aanvallen kan Confluence in de praktijk resetten en vervolgens een Confluence instance beheerdersaccount aanmaken, meldt Atlassian in de advisory. Met behulp van dit account kan de aanvaller vervolgens alle beheertaken uitvoeren die beschikbaar zijn voor de Confluence instance administrator. Dit kan onder meer leiden tot datadiefstal, aantasting van de integriteit van data en het onbeschikbaar raken van Confluence.

Atlassian stelt momenteel niet te kunnen vaststellen welke instances van klanten door aanvallen zijn getroffen. Wel deelt het een aantal signalen waarop securityteams kunnen letten:

Verlies van toegang of inlogmogelijkheid

Verzoeken voor /json/setup-restore* in logbestanden Installatie van onbekende plugins, waarbij het onder meer gaat om een plugin genaamd "web.shell.Plugin" Versleutelde of corrupte data Onverwachte leden van de Confluence-administrators groep Onverwacht nieuw gecreëerde gebruikersaccounts