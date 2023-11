Zeker 719.000 euro gestolen via frauduleuze Ledger Live-app in Microsoft Store

Een frauduleuze Ledger Live-app in de Microsoft Store heeft tot veel schade geleid. Meerdere gebruikers zijn via de app opgelicht, waarbij de oplichters zeker 719.000 euro aan cryptovaluta wisten buit te maken. De app is inmiddels door Microsoft uit de Microsoft Store verwijderd.

De app was beschikbaar onder de naam Ledger Live Web3, waarmee de app zich voordoet als de legitieme cryptowallet Ledger Live. ZachXBT, een cryptohandelaar die op Twitter onder meer informatie deelt over malafide activiteiten in de cryptowereld, trok over de malafide app aan de bel.

719.000 euro gestolen

ZachXBT deelde onder meer het adres van een cryptowallet, waar de aanvaller 16,8 bitcoin ter waarde van zo'n 556.635 euro had ondergebracht. Later deelde ZachXBT het adres van een tweede cryptowallet waar in totaal ruim 168.000 dollar aan gestolen cryptovaluta was ondergebracht. De aanvaller heeft dan ook zeker 719.000 euro buitgemaakt.

De app is inmiddels niet meer in de Microsoft Store te vinden. De app was gepubliceerd door een ontwikkelaar die als accountnaam 'Official Dev' gebruikte. Daarnaast viel ook op dat de app een beoordeling van vijf sterren had, gebaseerd op slechts één review. Hoeveel gebruikers in de oplichtingspoging zijn getrapt is onbekend.