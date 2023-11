Google en telecomproviders willen dat Apple's iMessage onder DMA gaat vallen

Google en een reeks Europese telecomoperators roept de Europese Commissie in een brief op iMessage van Apple te classificeren als poortwachter voor de Digital Markets Act (DMA). Indien de Europese Commissie hierin meegaat, betekent dit onder meer dat Apple iMessage compatibel moet maken met andere berichtendiensten.

Dit meldt de Financial Times. De brief is door Google en de telco's naar de Europese Commissie gestuurd op het moment dat de commissie zich buigt over de vraag of iMessage een zogeheten poortwachter is. Dit zijn platforms die binnen de Europese Unie (EU) een jaaromzet van tenminste 7,5 miljard euro, een marktwaardering van 75 miljard euro hebben gehad, maandelijks tenminste 45 miljoen eindgebruikers tellen, minimaal 10.000 in de EU-gevestigde zakelijke gebruikers hebben of - indien het om een bedrijf gaat - in tenminste drie lidstaten zeggenschap hebben over één of meerdere kernplatformdiensten. Eerder zijn Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance, Meta en Microsoft als poortwachter geïdentificeerd.

RCS

Google wil al langer dat Apple voor iMessage RCS omarmd. Dit is een cross-platform standaard voor berichtendiensten. Google lanceerde eerder al de #GetTheMessage-campagne gericht op Apple rondom dit onderwerp.

iMessage is al langer compatibel met SMS, waarmee cross-platform berichten kunnen worden verstuurd. Veel functionaliteiten van iMessage zoals encryptie en het versturen van beeldmateriaal in hoge kwaliteit is echter exclusief beschikbaar voor Apple-gebruikers.

'Gateway tussen bedrijven en hun klanten'

"Via iMessage kunnen zakelijke gebruikers verrijkte berichten alleen naar iOS-gebruikers sturen en moeten terugvallen op traditionele SMS voor alle andere eindgebruikers", schrijven de partijen in de brief. Zij noemen iMessage een belangrijke gateway tussen bedrijven en hun klanten, en stellen dat dit 'zonder twijfel rechtvaardigt' dat Apple wordt aangemerkt als poortwachter voor zijn dienst iMessage.

Apple verwijst in een reactie aan de Financial Times naar een eerdere verklaring, waarin het bedrijf stelt dat klanten toegang hebben tot een brede reeks berichtenapps en in veel gevallen meerdere apps gelijktijdig gebruiken. Dit reflecteert volgens Apple de eenvoud waarmee gebruikers tussen deze apps kunnen schakelen. Ook stelt Apple dat iMessage is ontworpen en op de markt is gezet voor persoonlijke communicatie van consumenten. Het bedrijf zegt 'ernaar uit te kijken' uit te leggen aan de Europese Commissie waarom iMessage niet onder het bereik van de DMA valt.