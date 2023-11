Brussel wil lijst van experts gehoord over client-side scanning niet openbaren

De Europese Commissie wil een lijst van experts die claimen dat het technisch haalbaar is om de inhoud van versleutelde berichten te controleren zonder dat dit encryptie ondermijnt niet openbaren. Honderden experts hebben de afgelopen maanden gewaarschuwd voor de gevaren van client-side scanning, waarmee Brussel alle chatberichten van alle burgers wil controleren.

Volgens honderden academici is de technologie nog niet volwassen genoeg en zal dat in de komende twee tot vijf jaar ook niet zijn. De experts waarop de Europese Commissie zich baseerde voor het opstellen van het wetsvoorstel lieten een ander geluid horen, maar Brussel wil de lijst van deze personen niet openbaar maken. De Ierse burgerrechtenbeweging ICCL (Irish Council for Civil Liberties) deed een verzoek om de lijst, maar de Commissie wilde die niet verstrekken.

De ICCL besloot daarop bij de Europese Ombudsman een klacht over de Europese Commissie in te dienen. De Ombudsman heeft nu geoordeeld dat de Commissie, door het niet verstrekken van de lijst of de reden om dit niet te doen, zich schuldig heeft gemaakt aan wanbestuur. "Het gebrek aan transparantie van de Commissie met betrekking tot externe experts is zeer verontrustend, zeker vanwege de vermeende nauwe banden tussen de Commissie en lobbyisten in voorbereiding op het wetsvoorstel", aldus Kris Shrishak van de ICCL. Onlangs stelde onderzoeksjournalisten dat er ook allerlei commerciële belangen bij het Brusselse scanplan spelen.