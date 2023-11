Australische havens hebben door cyberaanval achterstand van 30.000 containers

De Australische havens die dit weekend wegens een cyberaanval werden gesloten zijn weer open, maar hebben nog wel een achterstand van dertigduizend zeecontainers die niet konden worden in- en uitgevoerd. Terminalbedrijf DP World, dat terminalhavens in Sydney, Melbourne, Brisbane en Fremantle beheert, ontdekte afgelopen weekend een 'cyberincident' en besloot daarop de havens te sluiten. Schepen konden nog wel aanmeren en laden en lossen, maar het was niet mogelijk voor vrachtwagens om containers op te halen of af te leveren.

Om wat voor soort aanval het precies gaat is nog altijd niet bekendgemaakt. Wel houdt het havenbedrijf rekening met een sneeuwbaleffect door de opgelopen vertragingen. Het is namelijk lastig om import en export slots opnieuw in te vullen als alle systemen zijn hersteld. Ook is nog onduidelijk hoe groot de financiële schade is, zo meldt de Australian Financiel Review. Het onderzoek naar de aanval is nog gaande. DP World verscheept veertig procent van de vracht die in Australië aankomt en verlaat.