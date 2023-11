Cyberaanval zorgt voor landelijke storing bij noodknopsysteem ouderen

De landelijke storing bij het noodknopsysteem waar duizenden ouderen en zieken gebruik van maken is veroorzaakt door een cyberaanval, zo heeft fabrikant Tunstall laten weten. Via het persoonlijk alarmeringssysteem kunnen gebruikers aangeven dat ze hulp nodig hebben. "Deze aanval heeft een verstoring op onze systemen veroorzaakt. Hierdoor komen meldingen niet binnen bij onze meldkamer", aldus Tunstall.

Om wat voor soort aanval het gaat is niet bekendgemaakt. "Na ontdekking van de cyberaanval hebben we direct een gespecialiseerd cybersecurity bedrijf ingeschakeld. Deze zijn, samen met ons IT-team, momenteel volop bezig met herstelwerkzaamheden. Ook zullen zij digitaal onderzoek doen naar de aanval. We doen er alles aan om zo snel mogelijk meer duidelijkheid te krijgen en de impact zo klein mogelijk te houden", zo laat Tunstall verder weten.

Verschillende zorginstellingen waar het systeem wordt gebruikt hebben inmiddels waarschuwingen afgegeven. "Wij proberen al onze cliënten die gebruik maken van dit systeem te bereiken. Zo krijgen cliënten waar het om gaat persoonlijk een brief overhandigd. Hierin staan onder meer instructies over hoe cliënten ons nu wel kunnen bereiken", zorginstelling Treant, dat gebruikers in het geval van calamiteiten aanraadt een opgegeven telefoonnummer te bellen.