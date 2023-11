Citrix-lek zorgde in VK voor dertien 'nationaal aanzienlijke incidenten'

Een kwetsbaarheid in Citrix NetScaler zorgde dit jaar voor dertien 'nationaal aanzienlijke incidenten' in het Verenigd Koninkrijk, zo heeft het Britse National Cyber Security Centre (NCSC) bekendgemaakt. Citrix waarschuwde in juli voor het zerodaylek, dat actief bij aanvallen werd gebruikt, en kwam ook met updates. Het NCSC ontving dit jaar een recordaantal van tweeduizend meldingen over beveiligingsincidenten.

Het grootste deel van deze incidenten had te maken met misbruik van kwetsbaarheden in applicaties, om zo toegang tot de netwerken van organisaties te krijgen, Daarbij noemt het NCSC specifiek het Citrix-lek (CVE-2023-3519). Via deze kwetsbaarheid kan een ongeauthenticeerde aanvaller kwetsbare servers overnemen. Het gaat dan om de NetScaler ADC en NetScaler Gateway. Deze laatste wordt door veel bedrijven gebruikt om personeel dat thuiswerkt toegang tot bedrijfssystemen te geven.

Misbruik van de kwetsbaarheid zorgde ervoor dat het NCSC met 'dertien verschillende nationaal aanzienlijke incidenten' te maken kreeg. Verdere details over deze incidenten en de impact ervan zijn niet gegeven. "Om dergelijke incidenten te voorkomen, veroorzaakt door slecht cyberhygiëne, heeft het NCSC via de waarschuwingsdienst meer dan zestienduizend meldingen over kwetsbare applicaties verstuurd", aldus de Britse overheidsdienst in het jaarverslag over 2023.