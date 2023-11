OM eist celstraffen voor stelen van 70.000 euro via Marktplaats-phishing

Het Openbaar Ministerie heeft tegen drie mannen wegens het stelen van 70.000 euro door middel van Marktplaats-phishing gevangenisstraffen tot drie jaar geëist. De verdachten kwamen in beeld na aangiftes door vier Nederlandse banken. Achter die vier aangiftes gingen 733 individuele gevallen schuil, waarbij sprake was van meerdere overeenkomsten in bijvoorbeeld de werkwijze.

Uiteindelijk heeft de politie 197 van deze gevallen kunnen bekijken en konden er 22 worden gelinkt aan één of meer van deze drie verdachten. De mannen benaderden verkopers op Marktplaats en deden zich voor als geïnteresseerde kopers. Daarbij hadden ze het specifiek voorzien op oudere mensen. Vervolgens werden de slachtoffers gevraagd om een foto te sturen van hun bankpas en om een eurocent over te maken naar de verdachte, zogenaamd om te kunnen controleren of de verkoper wel te vertrouwen was.

De betaallink wees naar een phishingsite. Met de gegevens die slachtoffers daar invulden konden de verdachten de rekeningen van hun slachtoffers plunderen, aldus het OM. Ook werd sommige slachtoffers vertelt dat de koper met een zakelijke rekening wilde betalen. Hierbij was het nodig om een QR-code te scannen en de gegenereerde code via WhatsApp te delen met de ‘koper’. Ook hierbij verstrekten de slachtoffers onbedoeld alle informatie die de verdachten nodig hadden om in te loggen bij de bank.

Schade

Bij sommige slachtoffers werd zo meer dan 10.000 euro gestolen. "Soms worden slachtoffers schadeloos gesteld door hun bank, maar ook dit geld wordt uiteindelijk in rekening gebracht bij de klanten van die bank", aldus het Openbaar Ministerie, dat ook stelt dat slachtoffers na de diefstal vaak met psychische problemen kampen. Daarnaast verliezen slachtoffers ook vaak vertrouwen in het doen van online bankzaken. "Cliënten weten immers niet meer welke links ze wel kunnen vertrouwen en welke niet", aldus de officier van justitie.

Het OM eiste tegen een 28-jarige verdachte een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van drie jaar. Een 26-jarige verdachte hoorde 24 maanden cel tegen zich eisen, waarvan zes maanden voorwaardelijk. De derde verdachte, een 34-jarige man, verdwijnt als het aan het OM ligt twintig maanden achter de tralies, waarvan acht voorwaardelijk. Naast een strafeis door het OM, ligt er ook een vordering van de benadeelde partijen, die hun gestolen geld terug willen van de verdachten.