Signal verwacht dat aanbieden chatapp in 2025 vijftig miljoen dollar kost

Om de versleutelde chatapp Signal in 2025 aan gebruikers te kunnen aanbieden zal een bedrag van vijftig miljoen dollar nodig zijn, zo heeft de ontwikkelaar vandaag laten weten. Signal is een non-profitorganisatie en geheel afhankelijk van giften. "In plaats van het verdienen aan surveillance, worden we gesteund door donaties, waaronder een genereuze initiële lening van Brian Acton", aldus de ontwikkelaars.

Signal wil uiteindelijk naar een model toe waarbij het voldoende geld van kleine donateurs ontvangt. "We denken dat dit de veiligste vorm van financiering is wat betreft duurzaamheid, en dat we verantwoordingsplichtig blijven aan de mensen die Signal gebruiken, en zo een single point of funding failure voorkomen en niet meedoen aan de gangbare praktijk om aan surveillance te verdienen."

Signal geeft jaarlijks tientallen miljoenen euro's uit om de chatapp draaiende te houden. "We verwachten dat het opereren van Signal in 2025 zo'n vijftig miljoen dollar per jaar gaat kosten, en dit is zeer karig in vergelijking met andere populaire chatapps die je privacy niet respecteren." In een blogposting heeft Signal een overzicht gemaakt van de kosten waarmee het te maken heeft en roept gebruikers op om te doneren.