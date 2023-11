FSFE vraagt Duits parlement om recht op vrije OS-keuze voor Androidtelefoons

Eigenaren van Androidtelefoons zouden het recht moeten hebben om een besturingssysteem en software naar eigen keuze te installeren, zo heeft de Free Software Foundation Europe (FSFE) via een open brief aan het Duitse parlement gevraagd. De FSFE startte precies twee jaar geleden een nieuwe campagne voor het 'opwaarderen' van Androidtelefoons met vrije software, zodat die gebruikt kunnen blijven worden als de fabrikant geen beveiligingsupdates meer uitbrengt. De campagne wordt gesteund door de Duitse overheid.

"Elk jaar produceren fabrikanten wereldwijd anderhalf miljard smartphones en helaas worden er waarschijnlijk net zo veel weggegooid na wat meestal een veel te korte hardware-levensduur is", aldus de FSFE. "Elektronisch afval neemt elk jaar toe. De energie die nodig is om de toestellen te produceren is extreem hoog en de fabricage- en toeleveringsketen overspant de wereld meerdere malen." De stichting wil met de campagne de hardwarelevensduur van met name Androidtelefoons verlengen.

Om elektronische apparaten duurzamer te kunnen gebruiken vraagt de FSFE via een open brief aan de Duitse Bondstag, die door meer dan drieduizend personen en 147 organisaties is ondertekend, om vier zaken. Gebruikers moeten het recht krijgen om zelf het besturingssysteem en software voor hun eigen apparatuur te kiezen. Tevens moeten gebruikers het recht op een vrije keuze tussen serviceproviders krijgen. Ook wil de FSFE dat apparatuur interoperabel en compatibel met open standaarden wordt. Verder moet de broncode van drivers, tools en interfaces on een vrije licentie beschikbaar komen.

"Zoveel apparaten eindigen na slechts twee of drie jaar op de vuilnisbelt. Maar de apparaten zijn nog steeds prima en kunnen met nieuwe software veel langer meegaan. We kunnen ze opnieuw gebruiken, zeker met vrije software. Het zou echt duurzaam zijn als we het recht hadden om elke software op elk apparaat te installeren. Daarom is het zo belangrijk om dit initiatief te ondersteunen", zegt Tabea Rossner van De Groenen in de Duitse Bondsdag.