WhatsApp biedt optie voor accountverificatie via e-mail in plaats van sms

WhatsApp is begonnen met de uitrol van een nieuwe feature waardoor het mogelijk is om accounts via een e-mailadres te verifiëren in plaats van een code die via sms wordt verkregen. De nieuwste versie voor iOS is voorzien van e-mailverificatie. Gebruikers moeten hiervoor wel hun WhatsApp-account aan een e-mailadres koppelen.

De e-mailverificatie is geen vervanging van de sms-verificatie die normaliter wordt gebruikt, maar fungeert als een alternatief wanneer gebruikers geen mobiele dekking hebben en op hun WhatsApp-account willen inloggen. "Belangrijk om te vermelden dat WhatsApp niet bezig is om telefoonnummers door e-mailadressen te vervangen, aangezien deze feature gebruikers alleen een extra toegangsmethode biedt", zo laat WABetaInfo weten. De e-mailverificatie is beschikbaar in WhatsApp versie 23.24.70 voor iOS.