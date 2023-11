Microsoft: Windows-computers voldoen voor 6 maart aan Digital Markets Act

Computers in de Europese Unie die Windows 10 of 11 draaien zullen voor 6 maart volgend jaar aan de Digital Markets Act voldoen, zo heeft Microsoft aangekondigd. Gebruikers kunnen dan onder andere vooraf geïnstalleerde apps verwijderen, waaronder de Camera-app, Cortana, Microsoft Edge, Photos-app en de Web Search uit de Bing-zoekmachine. Gebruikers die de apps verwijderen kunnen die later weer via de Microsoft Store en internet installeren.

Verder zal Windows aan gebruikers in de Europese Unie vragen of ze hun Microsoft-account met Windows willen synchroniseren, zodat hun data ook op andere Windows-apparaten en in Microsoft-producten beschikbaar is waar gebruikers inloggen. De informatie die van andere Microsoft-producten in een Microsoft-account wordt opgeslagen zal ook in Windows beschikbaar zijn.

Windows gebruikt de regio die gebruikers tijdens de eerste setup aangeven om te bepalen of de computer zich in de Europese Unie bevindt. Eenmaal gekozen wordt de regio gebruikt om aan de Digital Markets Act te voldoen en kan alleen worden aangepast door het resetten van de pc. Microsoft heeft de mogelijkheid om bepaalde apps te verwijderen al toegevoegd aan testversies van Windows 11. Uiteindelijk zullen computers met Windows 10 versie 22H2 en Windows 11 versie 23H2 in de Europese Unie voor 6 maart volgend jaar 'DMA compliant' zijn, aldus Microsoft.