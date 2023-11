OM wil inzet burgers bij oplossen cyberzaken door rechter laten toetsen

De politie heeft al meerdere keren hackathons georganiseerd waarbij burgers echte cyberzaken onderzochten. Het Openbaar Ministerie wil nu via een proefproces door de rechter laten toetsen hoe ver burgers hierbij mogen gaan. "Het moeten zaken zijn van enige importantie", zegt officier van justitie Georges van den Eshof tegenover de NOS. "Bijvoorbeeld zaken waar voorlopige hechtenis mogelijk is, en zaken met een grote maatschappelijke impact."

Deelnemers aan de hackathons moeten een geheimhoudingsverklaring ondertekenen, waardoor ze zonder strafrechtelijke bevoegdheden aan de zaken kunnen werken. De zaken waar tijdens de hackathon aan wordt gewerkt waren gekozen omdat er sprake was van een hoog schadebedrag of complexiteit en zaken waar de politie na onderzoek vastliep.

Bij de hackthons werken deelnemers samen in teams. Om beïnvloeding of mogelijke sturing te voorkomen bestaat elk team helemaal uit private of politiedeelnemers. Wanneer een team iets vindt wordt dit door een politieteam gevalideerd. Volgens Sven Brinkhoff, hoogleraar strafrecht aan de Universiteit van Amsterdam, kan burgeropsporing nuttig voor de politie zijn, maar is het moeilijk om te bepalen waar de grenzen liggen. Het OM wil dit nu via een proefproces achterhalen. "Een rechter moet zich hierover uitspreken, omdat het redelijk onontgonnen terrein is", zegt Van den Eshof.