Klacht tegen Meta wegens betalen voor advertentievrij Facebook en Instagram

Privacyorganisatie noyb heeft bij de Oostenrijkse privacytoezichthouder een klacht tegen Meta ingediend omdat het gebruikers meer dan 250 euro per jaar vraagt voor een advertentievrij Facebook en Instagram (pdf). Gebruikers die dit niet kunnen of willen betalen moeten akkoord gaan dat ze worden getrackt en gerichte advertenties te zien krijgen. Volgens noyb zijn deze kosten niet alleen onacceptabel, maar blijkt uit onderzoek dat slechts drie procent van de mensen getrackt wil worden, terwijl 99 procent tegen het betalen van een 'privacyheffing' is.

"Als Meta hiermee wegkomt, zullen concurrenten snel in hun voetstappen volgen", waarschuwt de privacyorganisatie. Noyb stelt dat de gemiddelde smartphone 35 apps geïnstalleerd heeft. Als voor elke app een zelfde tarief moet worden betaald dat Meta hanteert, zou het beschermen van de privacy bijna negenduizend euro per jaar kosten.

Vrije wil

Online tracking en gerichte advertenties zijn in de EU alleen toegestaan als gebruikers hier uit vrije wil voor kiezen. Meta heeft volgens noyb nu precies het tegenoverstelde van een vrije keus geïmplementeerd. De 'privacyheffing' kost gebruikers 13 euro per maand. Elk gekoppeld account kost nog eens 8 euro extra. Dat komt neer op 252 euro per jaar voor iemand die Facebook en Instagram gebruikt.

Op basis van de eigen cijfers van Meta blijkt dat het bedrijf 63 euro per Europese gebruiker per jaar verdient. Dit maakt de nu geïntroduceerde 'privacyheffing' buiten alle proporties, merkt noyb op. "Wanneer drie procent van de mensen wil zwemmen, maar 99,9 procent in het water belandt, weet elk kind dat dit geen 'vrije' keuze was. Het is niet slim of rechtsgeldig - het is gewoon zielig hoe Meta Europese wetgeving blijft negeren", zegt privacyactivist en noyb-oprichter Max Schrems.

Fundamentele rechten

Schrems merkt op dat fundamentele rechten normaliter voor iedereen toegankelijk zijn. "Hoeveel mensen zouden hun recht om te stemmen uitoefenen als ze hiervoor 250 euro moesten betalen. Er waren tijden dat fundamentele rechten alleen voor de rijken waren. Het lijkt dat Meta de klok meer dan honderd jaar terug wil zetten", gaat de privacyactivist verder.

Vanwege de ernst van de overtredingen en grote aantal gebruikers heeft noyb de Oostenrijkse privacytoezichthouder gevraagd om een noodprocedure te starten om de illegale gegevensverwerking tegen te gaan. Daarnaast wil de privacyorganisatie dat de toezichthouder een afschrikwekkende boete oplegt, zodat geen enkel ander bedrijf Meta's aanpak kopieert.