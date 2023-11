Authenticatieplatform Okta lekt gegevens van alle klanten die support zochten

Authenticatieplatform Okta heeft gegevens van alle klanten die support zochten gelekt. Het gaat voor de meeste klanten om naam en e-mailadres die bij een aanval eind september werden gestolen. Vorige maand liet Okta weten dat een aanvaller na een inbraak op een supportsysteem gevoelige gegevens van klanten had buitgemaakt waarmee op hun systemen kon worden ingelogd.

Het datalek werd veroorzaakt door middel van gestolen inloggegevens waarmee de aanvaller kon inloggen op Okta's supportsysteem. Volgens Okta had een medewerker het wachtwoord voor het supportsysteem in zijn privé Google-account op zijn zakelijk beheerde laptop opgeslagen. Het bedrijf stelde dat de inloggegevens zeer waarschijnlijk zijn gestolen doordat de aanvallers toegang tot het privé Google-account of een privé apparaat van deze medewerker hebben gekregen.

Okta biedt een platform waar wereldwijd duizenden bedrijven gebruik van maken om werknemers toegang tot systemen en applicaties te geven. In eerste instantie meldde Okta dat bij de aanval gegevens van 134 bedrijven waren gestolen. De aanvaller wist bij vijf klanten met gestolen sessietokens op de klantomgeving in te loggen. Drie van deze klanten, BeyondTrust, Cloudflare en 1Password, maakten de inbraak zelf bekend. Eerder uitte Cloudflare nog felle kritiek op Okta, omdat het vond dat het bedrijf meldingen over de inbraak niet serieus had genomen.

Nu blijkt dat gegevens van alle bedrijven die support zochten zijn gelekt. Uit verder onderzoek naar de aanval blijkt dat de aanvaller de gegevens van alle klanten in het supportsysteem heeft opgevraagd. Voor 99,6 procent van de klanten gaat het om volledige naam en e-mailadres. "Er is een mogelijkheid dat de aanvaller deze informatie kan gebruiken om Okta-klanten via phishing of social engineering aan te vallen", aldus het authenticatieplatform, dat over een verhoogd risico op dergelijke aanvallen spreekt. Okta stelt dat het dit deel van het datalek in eerste instantie had gemist vanwege het zoekfilter dat de aanvaller gebruikte.