Zweedse gemeente beboet voor invoeren van Google Workspace op scholen

De Zweedse privacytoezichthouder IMY heeft de Zweedse gemeente Östersund een privacyboete van omgerekend 26.000 euro opgelegd wegens het invoeren van Google Workspace op 24 scholen van de gemeente. Sinds het najaar van 2020 wordt Google Workspace for Education op 24 gemeentelijke scholen in Östersund gebruikt, onder meer om leerlingen feedback te geven op schoolopdrachten.

In het schoolplatform zijn de persoonsgegevens van bijna zesduizend leerlingen en dertienhonderd medewerkers verwerkt. Volgens de IMY had de gemeente vóór een dergelijke uitgebreide verwerking van persoonsgegevens van kinderen tijdens schoolactiviteiten een data protection impact assessment (DPIA) moeten uitvoeren. Hierbij worden privacyrisico's in kaart gebracht en hoe die zijn te verhelpen.

De gemeente had echter geen DPIA uitgevoerd voor het invoeren van Google Workspace. De Zweedse privacytoezichthouder stelt dat het noodzakelijk is om een privacyonderzoek uit te voeren als er een hoog risico is voor de vrijheden en rechten van mensen in verband met de verwerking van hun persoonsgegevens en het nemen van passende beschermingsmaatregelen. "Het identificeren en managen van risico's is een belangrijk onderdeel van het databeschermingswerk", aldus Nina Hellgren van de IMY.