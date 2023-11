Beheerder illegale marktplaats krijgt 8 jaar cel voor grootschalige datahandel

Een 37-jarige Oekraïense man die de SSNDOB Marketplace beheerde is in de Verenigde Staten veroordeeld tot een gevangenisstraf van acht jaar. Ook zal hij afstand doen van vijf miljoen dollar die hij via de website verdiende. Op de illegale online marktplaats werden privégegevens van miljoenen mensen verhandeld. Volgens het Amerikaanse ministerie van Justitie ging het om de gegevens van 24 miljoen Amerikanen, waaronder namen, geboortedata en social-securitynummers.

De SSNDOB Marketplace, die volgens de openbaar aanklager meer dan 19 miljoen dollar aan omzet genereerde, werd vorig jaar juni door de FBI in samenwerking met de Cypriotische en Letse autoriteiten offline gehaald. De verdachte was al in maart 2022 aangehouden toen hij naar Hongarije reisde. Een tweede beheerder van de website werd in mei 2022 aangehouden.

"De beheerders gebruikten verschillende technieken om hun anonimiteit te beschermen en detectie van hun activiteiten te voorkomen, waaronder het beheren van servers in verschillende landen, en het verplichten van kopers om digitale betaalmethodes te gebruiken", zo laten de Amerikaanse autoriteiten verder weten.