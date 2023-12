DuckDuckGo doneert aan Bits of Freedom, Signal en Tor Project

Zoekmachine DuckDuckGo heeft net als voorgaande jaren weer zo'n miljoen dollar aan organisaties gedoneerd die zich inzetten voor privacy en digitale burgerrechten. De in totaal 1,1 miljoen dollar gaat onder andere naar de Nederlandse burgerrechtenbeweging Bits of Freedom, chatapp Signal en het Tor Project, de organisatie die verantwoordelijk is voor het beheer van het Tor-netwerk is.

"Iedereen die het internet gebruikt verdient eenvoudige en toegankelijke online bescherming; deze organisaties zetten zich allemaal in om dat te realiseren", aldus DuckDuckGo. De grootste donaties deed de zoekmachine aan de Amerikaanse burgerrechtenbeweging EFF, The Markup en Public Knowledge. De organisaties hebben elk 125.000 dollar ontvangen. Signal kreeg een bedrag van 50.000 dollar gedoneerd, terwijl Bits of Freedom en het Tor Project elk 25.000 dollar ontvingen.