EU verplicht minimaal vijf jaar beveiligingsupdates voor producten

De minimumduur doet niet af aan de hoofdregel: als het verwachte gebruik van een product bijvoorbeeld acht jaar is dan moet de ondersteuning ook acht jaar worden geboden.

Ik hoop dat dit in de wet preciezer omschreven wordt. Want ik vraag me nu af:1) Gaat die 5 jaar in bij aankoop of vanaf het moment dat de fabriekant het laatste exemplaar verkocht heeft. Ik kan me b.v. voorstellen dat een product nog 2 jaar in de winkel ligt voordat het verkocht wordt, zodat de fabrikant nog 7 jaar na beëindiging van de fabrikage van een product hier nog ondersteuning voor moet geven.2) Wat is 'het verwachte gebruik'? Ik weet van mijzelf dat ik apparaten lang blijf gebruiken. MIjn samsung galaxy S6 is b.v. 8 jaar oud en doet het nog prima. Mijn laptop is van 2011. Het probleem om zo'n smartphone weg te doen zijn de missende beveiligings updates. Maar als die verplicht worden, neemt ook de verwachte gebruiksperiode toe. (wordt een kip-ei probleem)