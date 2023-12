ABN Amro mag rekeningen niet opheffen totdat hof in hoger beroep beslist

ABN Amro mag bankrekeningen van twee stichtingen niet opheffen totdat het Hof in hoger beroep een oordeel heeft geveld. Dat heeft de Rechtbank Amsterdam bepaald. Eerder oordeelde de kantonrechter dat ABN Amro voldoende heeft onderbouwd waarom de bank de relaties met twee stichtingen moet beëindigen en de bankrekeningen op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) wil sluiten.

Naar aanleiding van meer dan 42.000 euro die tussen 17 augustus 2017 tot en met 18 september 2018 contant op de rekening werd gestort, stelde de bank op 8 mei 2019 vragen aan een gemachtigde van de rekening. Die stelde dat het om giften ging die die hij als priester ontving voor kerkdiensten of consulten, uit bedragen die hij als docent contant ontving, uit persoonlijke leningen bij vrienden en familie en uit bedragen die hij met zijn creditcard opnam.

Hierna werd nog eens 18.000 euro op privérekeningen van de gemachtigde gestort. Naar aanleiding hiervan is de bank een zogenoemd ‘know your customer’ (KYC) onderzoek gestart. Op 2 juli 2020 heeft de bank gebeld met de gemachtigd, die geen documentatie kon geven waarin de herkomst van het geld wordt verklaard. Eind 2020 liet ABN Amro weten dat het de relatie met de klant zou heroverwegen, omdat het niet kon uitsluiten dat de contante stortingen op onrechtmatige wijze waren verkregen. Eind 2021 liet de bank weten dat het de relatie zou beëindigen.

Eind 2021 maakte de gemachtigde daar bezwaar tegen, maar ABN Amro liet begin 2022 weten dat het bij haar beslissing bleef. In maart 2022 besloten de gemachtigde en de stichtingen meerdere procedures tegen de bank te starten. ABN Amro liet weten dat het de rekeningen van de stichtingen niet zou beëindigen zolang er in eerste aanleg geen eindvonnis is gewezen in de op dat moment gestarte bodemprocedures.

Begin dit jaar oordeelde de kantonrechter dat ABN Amro de bankrelatie mag beëindigen. Hier maakte de gemachtigde bezwaar tegen. Deze procedure loopt nog. Twee weken na de uitspraak van de kantonrechter liet ABN Amro weten dat het de relatie met de stichtingen beëindigt en dat alle rekeningen worden afgesloten. De stichtingen hebben daartegen geprotesteerd en onder meer via een brief van afgelopen oktober verzocht de bancaire relatie binnen drie dagen te herstellen.

Volgens de rechtbank heeft de beslissing van ABN Amro om de rekeningen te beëindigen grote gevolgen voor de stichtingen, die niet langer kunnen beschikken over een bankrekening waarop zij hun inkomen kunnen ontvangen, terwijl de kans nog steeds bestaat dat het hof in het voordeel van de stichtingen zal oordelen. Ondanks het eerdere oordeel van de bodemrechter oordeelt de rechtbank dat ABN Amro de rekeningen van de stichtingen open en bruikbaar moet houden totdat het hof in hoger beroep heeft geoordeeld.