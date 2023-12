Belastingdienst verplicht DigiD-app of sms-controle voor inloggen op Mijn toeslagen

Burgers die op Mijn toeslagen bij de Belastingdienst willen inloggen zullen dit vanaf 1 januari alleen met de DigiD-app of sms-controle kunnen doen. Alleen inloggen met een gebruikersnaam en wachtwoord is dan niet meer mogelijk, zo heeft de fiscus vandaag aangekondigd. Via Mijn toeslagen kunnen burgers allerlei toeslagen, zoals zorgtoeslag, huurtoeslag of kinderopvangtoeslag, aanvragen, wijzigen en stopzetten.

Op dit moment is het mogelijk om met alleen een DigiD-gebruikersnaam en wachtwoord in te loggen. "Vanaf 1 januari 2024 kunt u alleen nog inloggen op Mijn toeslagen met de DigiD app of met een sms-controle", aldus de Belastingdienst. "Door deze extra beveiliging zijn uw persoonlijke gegevens nog beter beschermd." Burgers die geen mobiele telefoon hebben, maar alleen een vaste telefoon, kunnen ook van inloggen met sms-controle gebruikmaken. Voor het inloggen met DigiD bij de Belastingdienst is sinds vorig jaar oktober al de app of sms-controle verplicht.