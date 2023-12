'Harvard muilkorfde desinformatieteam na Zuckerberg-donatie van half miljard dollar'

De Universiteit van Harvard heeft een team dat onderzoek naar de Facebook Files deed na een donatie van een half miljard dollar door de stichting van Mark Zuckerberg eerst gemuilkorfd en daarna opgeheven, zo claimt klokkenluidersorganisatie Whisteblower Aid. De universiteit ontkent de beschuldigingen.

Het team, geleid door Joan Donovan, deed onderzoek naar de Facebook Files. Een verzameling bestanden verzameld door klokkenluider Frances Haugen die volgens Donovan de belangrijkste documenten in de geschiedenis van het internet zijn. Ze zouden onder andere laten zien dat Facebook weet hoe het platform voor grote maatschappelijke schade heeft gezorgd.

Na de openbaarmaking van de documenten wijzigde Zuckerberg de naam van Facebook naar Meta. Donovan wilde de documenten gebruiken voor het aanleggen van een openbaar archief, gekoppeld met een samenwerkingsplatform. Deelnemers zouden daarop onderzoek naar de bestanden kunnen plaatsen. Ook zou het desinformatieteam van Donovan onderzoekers en journalisten uitleggen hoe ze de gelekte documenten konden analyseren.

Tijdens een meeting eind 2021, waar ook een PR-medewerker van Facebook aanwezig was, kondigde Donovan aan dat ze de gelekte bestanden had ontvangen en daar onderzoek naar wilde doen. Tegelijkertijd was de universiteit bezig met het afronden van de grootste donatie die het ooit had ontvangen, een bedrag van 500 miljoen dollar afkomstig van de stichting van Mark Zuckerberg. Vervolgens begon de universiteit Donovan systematisch tegen te werken en hief uiteindelijk het team op, zo claimt ze.

"Dit is een schokkend verraad van Harvards academische integriteit en het publiek belang", zegt Libby Liu van Whistleblower Aid die Donovan bijstaat. "We hebben allemaal in het verleden gezien hoe Big Tobacco, Big Energy en Big Pharma succesvol zijn geweest in het beïnvloeden, ondermijnen en inlijven van onderzoek om hun leugens en winsten te beschermen en verantwoordelijkheid te ontlopen. Nu volgt Meta, met de medeplichtigheid van een machtige bondgenoot, hetzelfde draaiboek."

De Kennedy School van Harvard waar Donovan werkte stelt in een verklaring op de eigen website dat de beschuldigingen niet waar zijn en het verhaal vol onnauwkeurigheden en ongegronde beschuldigingen zit. Ook zou de Kennedy School geen geld van Zuckerbergs donatie hebben ontvangen, omdat het bedrag voor een ongerelateerd AI-initiatief van Harvard zou zijn. Uiteindelijk publiceerde de universiteit een archief van de Facebook Files, maar Donovan stelt dat dit een stuk minder ambitieus en open is dan ze zelf had voorzien.