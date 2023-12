Van den Heuvel: nooit verwacht dat mijn gegevens niet veilig bij GGD zouden zijn

Misdaadverslaggever John van den Heuvel had nooit verwacht dat zijn gegevens niet veilig bij de GGD zouden zijn, zo laat hij tegenover de Autoriteit Persoonsgegevens weten. Callcentermedewerkers van de GGD hadden toegang tot de privégegevens van ruim 6,5 miljoen Nederlanders. Deze data, waaronder de adresgegevens van Van den Heuvel, werd via Telegram te koop aangeboden. Uiteindelijk werden zeven GGD-medewerkers aangehouden, waarvan er meerdere zijn veroordeeld.

"Ik had nooit verwacht dat mijn gegevens niet veilig zouden zijn bij de GGD. Natuurlijk, geen enkele organisatie kan 100 procent garantie geven. Maar ik verwacht wél dat organisaties er alles aan doen om privacygevoelige informatie zo goed mogelijk te beveiligen. Zeker als het om de overheid gaat. Ik vond het ontluisterend", stelt de misdaadverslaggever. "Het gaf me een enorm vervelend, onbehaaglijk gevoel. Er was opeens een serieus veiligheidsrisico bij gekomen. Doe je zo je best om jezelf en je gezin te beschermen, gebeurt er zoiets."

Volgens Van den Heuvel vormen datalekken een steeds groter risico. "Daar maak ik me sowieso zorgen over. Ik zie dat de misdaadwereld zich steeds meer toelegt op cyberdiefstal en de handel in persoonsgegevens. Daar wordt een nieuwe, jonge generatie van criminelen voor ingezet." De misdaadverslaggever voegt toe dat het belangrijk is dat bedrijven en organisaties mensen goed informeren als hun persoonsgegevens zijn getroffen door een datalek en dat dergelijke meldingen duidelijk zijn. "Alleen dan kunnen mensen er rekening mee houden en zelf actie ondernemen."