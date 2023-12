Brussel wil Europees beleid voor aanpak van dreiging civiele drones

De Europese Commissie wil dat er Europees beleid komt voor de aanpak van de dreiging van civiele drones, ook wel 'niet-coöperatieve' drones genoemd. Het gaat dan om 'veiligheids- en privacy uitdagingen' die de apparaten met zich zouden meebrengen. Brussel wil daarvoor gaan inzetten op het uitwisselen van informatie en de ontwikkeling van counter-dronesystemen. Dat laat demissionair minister Bruins Slot van Buitenlandse Zaken aan de Tweede Kamer weten (pdf).

De oproep van Brussel richt zich specifiek op civiele drones die in een civiele omgeving worden gebruikt, en gaat niet over militaire drones of buitengewone of oorlogsomstandigheden. Het doel dat de Europese Commissie nastreeft is het aanbieden van een beleidskader, alsmede procedures voor het aanpakken van de dreigingen van drones. Zo moet er een platform komen gericht op het vergroten van het bewustzijn over de risico's en maatregelen met betrekking tot 'niet-coöperatieve drone activiteiten'.

Het platform moet daarnaast de samenwerking en coördinatie tussen lidstaten en belanghebbenden verbeteren. Daarnaast wil de Commissie zich primair richten op het testen van counter-dronesystemen. Hierbij gaat het om de ontwikkeling en evaluatie van systemen en technologieën die dreigingen van drones kunnen detecteren en bestrijden. Tenslotte overweegt de Commissie regelgevende maatregelen. Zo wordt gekeken naar regels om het gebruik van niet-coöperatieve drones te reguleren.

Het kabinet zegt veel waarde te hechten aan experimenten om de kennis en de gerichte bestrijding van niet-coöperatieve drones te verbeteren. Het is dan ook positief over de plannen van Brussel. "De technologie ontwikkelt zich in een razendsnel tempo en er is ook voordeel te behalen door de kennis te bundelen in de door de Commissie voorgestelde ‘deskundigengroep voor de bestrijding van drones."

Volgens Bruins Slot is het kabinet van plan om een actieve bijdrage te leveren aan de benodigde counter-drone-oplossingen en wordt het bij elkaar brengen van de informatie over counter-drone-oplossingen voor zowel militaire als civiele toepassingen als een welkome aanvulling gezien op de Europese kennisuitwisseling. Het kabinet gaat dan ook na welke mogelijkheden er zijn om daar aan deel te nemen. De plannen van de Commissie staan gepland voor de periode van nu tot 2030.