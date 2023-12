FTC slaat alarm over malafide links in QR-codes: ga niet zomaar scannen

De Amerikaanse toezichthouder FTC slaat alarm over scammers die malafide links in QR-codes verbergen om zo persoonlijke informatie te stelen. Het publiek wordt dan ook aangeraden om geen ongevraagde QR-codes in e-mail of chatberichten te scannen. Eerder dit jaar waarschuwde ook de FBI om geen willekeurige QR-codes te scannen.

Zowel de FTC als FBI wijzen naar een scam waarbij de QR-code van parkeermeters met een malafide QR-code werd overgeplakt. Ook zijn er meerdere scams bekende waarbij aanvallers malafide QR-codes via e-mail versturen en bijvoorbeeld linken naar phishingsites. De FTC heeft dan ook een 'Consumer Alert' afgegeven waarin het aanraadt om altijd de link van onverwachte QR-codes te controleren, geen ongevraagde QR-codes in mail en berichten te scannen en online accounts door middel van sterke wachtwoorden en multifactorauthenticatie te beschermen.