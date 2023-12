Cloud-engineer krijgt 2 jaar cel voor wissen code repositories ex-werkgever

Een 38-jarige Amerikaan die als cloud-engineer voor een Amerikaanse bank werkte is veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee jaar en het betalen van een schadevergoeding van ruim 529.000 dollar wegens het verwijderen van de code repositories van zijn ex-werkgever. De man was zoals gezegd werkzaam als cloud engineer voor de niet nader genoemde bank. Hij werd op 11 maart 2021 ontslagen wegens schending van het bedrijfsbeleid.

Later op de avond en in de morgen van 12 maart 2021 gebruikte de man zijn bedrijfslaptop, die hij niet na zijn ontslag had ingeleverd, om zonder toestemming op het banknetwerk in te loggen en daar de nodige schade aan te richten. Zo verwijderde hij de code repositories van de bank, draaide een script om logbestanden te verwijderen, liet in de code van de banksoftware spottende reacties voor zijn ex-collega's achter en opende sessies in naam van andere bankmedewerkers.

Daarnaast mailde hij broncode van de software waar hij als medewerker aan had gewerkt naar zichzelf. De totale schade die de man met zijn activiteiten aanrichtte bedroeg meer dan 220.000 dollar. In de dagen na de aanval deed de man valse aangifte dat zijn bedrijfslaptop was gestolen. Tijdens zijn aanhouding in maart 2021 door de Secret Service kwam hij hierop terug.