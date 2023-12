Kabinet heeft geen zicht op hoog-risico algoritmes gebruikt door Rijksoverheid

Het kabinet heeft geen zicht op de 'hoog-risico' algoritmes die binnen de Rijksoverheid worden gebruikt, zo heeft demissionair staatssecretaris Van Huffelen van Digitalisering laten weten. Wel hoopt de regering dat het vorig jaar gelanceerde Algoritmeregister in 2025 volledig gevuld te hebben met algoritmes die zijn aangemerkt als 'hoog-risico'. Sinds de opening van het register is de website door tienduizend mensen bezocht. Via het register publiceren overheden informatie over hun algoritmes, zodat die kunnen worden gecontroleerd op discriminatie en willekeur.

"Het Algoritmeregister levert een belangrijke bijdrage aan het transparant en uitlegbaar maken van de toepassing en uitkomst van algoritmes. Zo kunnen burgers, maatschappelijke organisaties en media de overheid kritisch volgen en bevragen en controleren of zij zich aan de regels houdt", zo laat het register zelf weten. Bij de lancering in december 2022 stonden er 109 algoritmes op de website. Dat zijn er inmiddels 255.

"Het Algoritmeregister zoals het er nu is, is eigenlijk een wassen neus", stelde onderzoeker Iris Muis van de Data School van de Universiteit Utrecht eerder dit jaar tegenover de NOS. "Ten eerste vullen lang niet alle instanties het register in en als ze het wel invullen, blijft er veel onduidelijk." Volgens Van Huffelen is bij een aantal algoritmen nog niet alle velden ingevuld. Een aantal organisaties heeft dit al verbeterd. Anderen hebben aangegeven hiermee aan de slag te gaan.

De staatssecretaris stelt dat ze overheden actief wijst op het publiceren van algoritmes en ook haar collega's in het kabinet erop aanspreekt. "Het inventariseren, beleggen van verantwoordelijkheden en het uiteindelijke registreren kost echter tijd en capaciteit voor overheidsorganisaties, omdat dit zorgvuldig moet en tot een toegankelijk resultaat moet leiden. De ambitie is om het Algoritmeregister in 2025 volledig gevuld te hebben met alle algoritmen die voldoen aan de definitie van hoog-risico AI."

D66 had Van Huffelen Kamervragen over het register gesteld en wilde onder andere weten hoeveel hoog-risico algoritmen er binnen de Rijksoverheid worden ingezet. "Daar is momenteel geen zicht op. De vulling van het Algoritmeregister moet daar inzicht in gaan geven", antwoordt de staatssecretaris (pdf).