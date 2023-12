Overheid waarschuwt voor cybercriminelen die zich voordoen als bezorgdienst

De overheid waarschuwt burgers in aanloop naar de feestdagen om alert te zijn op cybercriminelen die zich voordoen als bezorgdienst. Uit nieuw onderzoek van de Rijksoverheid blijkt dat drie op de vijf Nederlanders weleens een nepbericht ontvangt dat van een bezorgdienst afkomstig lijkt. Met de campagne ‘Laat je niet interneppen’ roept de Rijksoverheid iedereen op om goed de afzender van online berichten te controleren en bij twijfel het bericht weg te klikken.

Volgens de overheid klikken mensen vaak op een valse link omdat het nepbericht geloofwaardig of op dat moment op hen van toepassing lijkt. Drie op de tien klikt weleens op zo’n link omdat ze op dat moment een pakket verwachten. De meest voorkomende gevolgen van het klikken op een valse link zijn een malware-infectie en financiële schade. “Ook al verwacht je een bericht van een bedrijf of overheidsinstantie, het is belangrijk om alert te blijven en de afzender te controleren voordat je op een link in zo’n bericht klikt”, zegt Frederiek Burlage, Cybercrime Specialist van de Politie.

"Online criminelen maken misbruik van je goede vertrouwen door zich voor te doen als een bekende organisatie. Deze criminelen weten dat veel mensen een nepbericht minder goed herkennen als ze op zo’n moment daadwerkelijk een soortgelijk bericht verwachten. Zeker in de drukke maand december. Daarom zeg ik: ‘laat je niet interneppen’!”, laat demissionair minister Yesilgoz van Justitie en Veiligheid weten.