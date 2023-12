Minister ziet af van voorstel voor standaard dna-afname specifieke groep verdachten

Demissionair minister Yesilgoz van Justitie en Veiligheid ziet af van een wetsvoorstel waardoor het dna van een specifieke groep verdachten, die nog niet zijn veroordeeld, standaard wordt afgenomen en direct wordt gebruikt om een dna-profiel te maken en te verwerken in de dna-databank voor strafzaken. Ook komt er geen wetsvoorstel voor het standaard afnemen van handpalmafdrukken. Het wetsvoorstel waarbij dna van onschuldige verdachten wordt afgenomen, om na een veroordeling te worden toegevoegd aan de databank, gaat wel gewoon door.

Op dit moment kunnen mensen die door de rechter worden veroordeeld, afhankelijk van het delict, worden verplicht om hun dna af te staan. In april van dit jaar kwam de minister met een concept-wetsvoorstel dat het mogelijk maakt voor politie om bij personen die van een misdrijf worden verdacht dna af te nemen. Dus nog voordat een eventuele veroordeling heeft plaatsgevonden. Wanneer de verdachte niet wordt veroordeeld zal het eerder afgenomen dna-materiaal moeten worden vernietigd. De Raad van State moet nog over dit voorstel adviseren, waarna het bij de Tweede Kamer wordt ingediend.

Daarnaast keek de minister naar de mogelijkheid om van een specifieke groep verdachten het dna af te nemen en meteen te gebruiken, nog voordat een veroordeling heeft plaatsgevonden. Om te kijken of hiervoor een objectieve onderbouwing kan worden gegeven liet het kabinet een hoogleraar en een universitair docent straf- en strafprocesrecht aan de Universiteit Leiden onderzoek uitvoeren.

Uit het onderzoek blijkt dat voor een dergelijke bevoegdheid op dit moment geen objectieve onderbouwing kan worden gegeven die in overeenstemming is met het recht op privacy. "Ik onderschrijf het advies en heb besloten de standaardafname van celmateriaal ten behoeve van dna-onderzoek niet in een wetsvoorstel neer te leggen", reageert de minister op het onderzoek.

Daarnaast werd ook onderzocht of handpalmafdrukken standaard van verdachten kunnen worden afgenomen. Ook hier luidt de conclusie dat er geen objectieve onderbouwing kan worden gegeven die in overeenstemming is met het recht op privacy. "Ik zie daarom op dit moment geen aanleiding om over te gaan tot een voorstel tot wetswijziging die standaardafname mogelijk maakt", laat Yesilgoz hierover weten.