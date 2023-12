Windows gaat gebruikers vragen met welk account ze op apps willen inloggen

Gebruikers van Windows 10 en Windows 11 die binnenkort op een Microsoft-app inloggen krijgen daarbij een nieuwe melding te zien met de vraag of ze hiervoor het account willen gebruiken waarmee ze ook op Windows zijn ingelogd. Microsoft heeft de aanpassing naar eigen zeggen doorgevoerd om aan de Digital Markets Act (DMA) te voldoen.

De melding zal vanaf januari verschijnen op systemen met de laatste versies van Windows 10 en Windows 11, op het moment dat gebruikers voor het eerst op een Microsoft-app of -service willen inloggen. Naast de vraag wordt gebruikers ook getoond dat als ze hun Windows-inloggegevens gebruiken, Microsoft die ook voor andere Microsoft-apps op Windows zal gebruiken.

Gebruikers die geen gebruik van de single sign-on-optie willen maken kunnen dit weigeren en zonder in te loggen de applicatie gebruiken, als die dat ondersteunt. Gebruikers kunnen ook met een niet aan Windows-gerelateerd account inloggen. De uitrol van het nieuwe scherm start in januari en moet in maart volledig zijn afgerond.