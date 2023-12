Hof VS oordeelt dat verdachte wachtwoord niet aan politie hoeft te geven

Een verdachte kan niet worden gedwongen om het wachtwoord van zijn telefoon aan de politie te verstrekken, zo heeft het hooggerechtshof van de Amerikaanse staat Utah geoordeeld (pdf). De verdachte in de zaak waarin het hof oordeelde was aangeklaagd wegens het ontvoeren van zijn ex-vriendin. Tijdens zijn aanhouding vond de politie een telefoon die ze wilden doorzoeken. De verdachte weigerde echter het wachtwoord te geven.

Tijdens de rechtszaak ging de aanklager in op het feit dat de verdachte zijn wachtwoord niet wilde afstaan en liet hierover een agent getuigen. De man werd uiteindelijk door een jury veroordeeld, maar ging hier tegen in beroep. Volgens de verdediging van de verdachte heeft hij het recht om niet tegen zichzelf te getuigen, zoals in het vijfde amendement van de Amerikaanse Grondwet staat. Door zijn weigering tegen hem te gebruiken in de rechtszaak heeft de staat dit recht geschonden. Het Hof van Beroep in Utah vond ook dat dit het geval was en draaide de veroordeling terug. Een vonnis dat nu door het hooggerechtshof van de staat bevestigd is.

Verschillende Amerikaanse burgerrechtenbewegingen stuurden een "Amicus Curiae Brief" naar het hof. Amicus curiae staat voor 'vrienden van de rechtbank' en betreft organisaties en personen die geen partij zijn in een zaak, maar gevraagd of ongevraagd hun mening of advies over een zaak aan de rechtbank geven. In de brief stellen de bewegingen dat de staat een verdachte niet kan dwingen om iets af te staan dat alleen in zijn hoofd bestaat, omdat dit in strijd is met het recht van een verdachte om niet tegen zichzelf te getuigen.