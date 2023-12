Doxing vanaf 1 januari strafbaar: maximaal twee jaar cel of geldboete

Het verspreiden van persoonsgegevens om mensen zo te intimideren is vanaf 1 januari strafbaar en kan worden bestraft met een gevangenisstraf van maximaal twee jaar of een geldboete van maximaal 22.500 euro. Dat heeft het ministerie van Justitie en Veiligheid vandaag nogmaals laten weten. Volgens het ministerie komt 'doxing', zoals het verspreiden van persoonsgegevens met intimidatie als doel ook wordt genoemd, veel voor.

"Dit heeft een grote impact op de mensen die op deze wijze belaagd worden. Ze vrezen voor hun veiligheid en die van hun naasten. Ze kunnen niet meer onbezorgd hun mening verkondigen. Of ze zijn niet meer in staat hun functie te vervullen. Dit raakt aan onze fundamentele vrijheden, en aan het functioneren van onze democratische rechtstaat", aldus het ministerie. Dat voegt toe dat vaak hulpverleners, politieagenten, journalisten en politici het slachtoffer van doxing worden, alsmede wetenschappers, opiniemakers of medewerkers van gemeenten.

"Het internet en sociale media geven kwaadwillenden de mogelijkheid om persoonsgegevens te gebruiken om mensen vrees aan te (laten) jagen, ernstige overlast aan te (laten) doen of ernstig te (laten) hinderen in hun dagelijks leven. Deze gedragingen maken inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van slachtoffers", zo stelde de Eerste Kamer in juli van dit jaar, toen het wetsvoorstel werd aangenomen.

De wet tegen doxing geeft politie en Openbaar Ministerie ook ruimere mogelijkheden om hier tegen op te treden. Het slachtoffer kan daarnaast ook zelf een civiele procedure starten als bekend is wie de content in kwestie online heeft geplaatst. Dan kan een schadevergoeding en het offline halen van de onrechtmatige content worden geëist.