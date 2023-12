SP wil opheldering over algoritmes Belastingdienst die niet aan AVG voldoen

De SP heeft demissionair minister Kaag van Financiën om opheldering gevraagd over algoritmes waar de Belastingdienst gebruik van maakt en niet aan de AVG voldoen. Aanleiding is berichtgeving van Follow The Money dat de Belastingdienst na het toeslagenschandaal advies kreeg om drie mogelijk discriminerende fraude-algoritmen onmiddellijk stop te zetten. Toch besloot de fiscus ze te blijven gebruiken.

De risicomodellen zouden niet aan de AVG voldoen en mogelijk zelfs de grondrechten schenden. Na de zogenoemde risicomodellen tijdelijk niet te gebruiken besloot de directie van de Belastingdienst om die weer aan te zetten. Het organisatiebelang werd zwaarder gewogen dan het voldoen aan de wet, zo blijkt uit documenten die Follow The Money via de toenmalige Wet openbaarheid van bestuur (Wob) in handen kreeg.

"Waarom is ervoor gekozen om algoritmes die niet voldoen aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) nog steeds te gebruiken bij de Belastingdienst, zelfs na de blootlegging van het toeslagenschandaal?", vraagt SP-Kamerlid Dijk. "Klopt het dat de risicomodellen OBCF, ABN en OB Negatief op 20 januari 2021 tijdelijk zijn stopgezet, maar dat er na een interne discussie over het belang van het gebruik van deze algoritmes deze weer aan zijn gezet?"

De minister moet ook duidelijk maken of de risicomodellen nu volledig aan de AVG voldoen en ook op discriminatie zijn getest. Wanneer blijkt dat de algoritmes niet aan de AVG voldoen wil Dijk weten of Kaag bereid is het gebruik daarvan onmiddellijk stop te zetten. "Zijn er andere algoritmes of datasets in gebruik die in strijd zijn met de AVG? Gaat u gebruik van deze algoritmes en datasets onmiddellijk stopzetten?", vraagt het SP-Kamerlid verder.

Dijk wil ook weten of de minister niets geleerd heeft van de analyse risicoclassificatiemodel toeslagen van 21 april 2022, waaruit blijkt dat de hoogste risicoscores worden gegeven aan mensen met een laag inkomen, alleenstaande ouders en mensen met een andere nationaliteit. "Vindt u het acceptabel dat gelijkwaardige data nog steeds gebruikt wordt bij de Belastingdienst? Dit is toch simpelweg klassenjustitie?"

Afsluitend moet de minister laten weten of ze het ook vindt dat inwoners altijd moeten kunnen zien waar en op welke manier hun persoonsgegevens en data gebruikt worden door de overheid, en dat als een besluit over een persoon (deels) wordt genomen door een algoritme, dat die persoon daarover geïnformeerd moet worden. Als dat niet zo is vraagt Dijk wat Kaag gaat doen om dit toch mogelijk te maken. De minister heeft drie weken om met een reactie te komen.