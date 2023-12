Autoriteit Persoonsgegevens wil deltaplan voor risico's AI en algoritmes

Er moet een nationaal deltaplan komen om de risico's van kunstmatige intelligentie (AI) en algoritmen, zoals privacyovertredingen, aan te pakken, zo vindt de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Volgens de privacytoezichthouder gaan de toenemende inzet en technologische innovaties op dit moment sneller dan de samenleving zulke risico’s kan herkennen en aanpakken, via bijvoorbeeld regelgeving en toezicht.

Om beter zicht en grip op deze risico's te krijgen pleit de AP voor een nationaal deltaplan. Daarin moeten onder meer menselijke regie, veilige applicaties en systemen en eisen aan organisaties samenkomen. Tevens wil de toezichthouder dat er geïnvesteerd wordt in de maatschappelijke educatie over en het bewustzijn van algoritmes en AI bij jong en oud. "Het moet voor mensen duidelijk zijn welke rol algoritmes en AI spelen in hun leven", zo stelt de AP.

"Hoe meer AI en algoritmes worden ingezet in de samenleving, hoe meer incidenten plaatsvinden. Bijvoorbeeld mensen die foute adviezen krijgen van chatbots, gezichtsherkenningssystemen die minder goed werken voor mensen van kleur of mensen die een lawine aan parkeerboetes krijgen van de gemeente omdat scanauto’s niet correct ingezet worden", zegt AP-voorzitter Aleid Wolfsen.

Volgens Wolfsen blijven veel risico’s en incidenten nog onder de radar. "De inzet van AI en algoritmes kan bijdragen aan duurzame welvaart en welzijn. En het is mogelijk om dit op zo’n manier te doen dat grondrechten goed beschermd zijn. Maar incidenten schaden wel het vertrouwen. Daarom zijn goede regelgeving en robuust toezicht noodzakelijke voorwaarden."

Het deltaplan voor de beheersing van algoritmes en AI zou voor 2030 moeten worden opgesteld. Zo zouden bedrijven, de overheid en burgers samen kunnen toewerken naar een samenleving waarin algoritmes en AI verantwoord worden gebruikt, laat de AP weten. In Nederland bereiden toezichthouders zich gezamenlijk voor op de AI-verordening, waarover onlangs een politiek akkoord is bereikt.

"Beheersing van algoritmes en AI vraagt echter om meer inspanning dan het opzetten van toezicht alleen. Het is belangrijk dat ook bedrijven en organisaties zelf werken aan beheersing, toezicht en controle om tot betrouwbare en veilige inzet van algoritmes en AI te komen", besluit de Autoriteit Persoonsgegevens.