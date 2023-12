Justitie heeft nog zeker twee jaar nodig voor publicatie hoog-risico algoritmen

Het ministerie van Justitie en Veiligheid zal nog zeker tot eind 2025 nodig hebben voordat alle onderdelen gebruikte hoog-risico algoritmen in het Algoritmeregister hebben vermeld. Dat laat demissionair minister Yesilgoz van Justitie en Veiligheid aan de Tweede Kamer weten (pdf). Via het register publiceren overheden informatie over hun algoritmes, zodat die kunnen worden gecontroleerd op discriminatie en willekeur.

Vorige week meldde demissionair staatssecretaris Van Huffelen van Digitalisering dat het kabinet geen zicht heeft op de 'hoog-risico' algoritmes die binnen de Rijksoverheid worden gebruik. Wel hoopt de regering dat het vorig jaar gelanceerde Algoritmeregister in 2025 volledig gevuld te hebben met algoritmes die zijn aangemerkt als 'hoog-risico'. In het geval van Justitie zal dit zeker tot eind 2025 duren.

"Het ministerie van Justitie en Veiligheid onderschrijft het belang van transparantie over algoritmen die binnen het JenV domein worden gebruikt. Ik vind het belangrijk dat burgers kunnen begrijpen welke algoritmen voor welke doeleinden worden ingezet en hoe dit op een verantwoorde manier gebeurt", meldt Yesilgoz. "Algoritmen zijn noodzakelijk om JenV-medewerkers te ondersteunen in het uitvoeren van hun werkzaamheden. Mede dankzij algoritmen kunnen zij hun werk sneller en beter doen."

Op dit moment staan er twaalf algoritmes van het ministerie in het Algoritmeregister, dat in totaal 264 algoritmen telt. "De JenV onderdelen zetten zich in om de deadline van 2025 te behalen. Uit eerdere ervaring blijkt dat het een forse inspanning vergt en tijd kost om de inventarisatie én publicatie zorgvuldig te doen om de burger zo goed mogelijk van informatie te kunnen voorzien", laat Yesilgoz verder weten. In het geval van de politie en Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) zal het publiceren van hoog-risico algoritmen tot zeker eind 2025 duren.