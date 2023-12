EC komt met voorstel voor 'cookie pledge': betalen geen alternatief voor tracking

"Betalen voor privacy" bij het surfen op een site of bij de aankoop van een gewoon product of dienst (bijvoorbeeld een vervoerbewijs voor trein of bus, is een vorm van discriminatie, die door privacy-activist Michiel Jonker en Stichting Privacy First ook wel "privacy-discriminatie" is genoemd. Mensen die dezelfde dienst afnemen, moeten ten onrechte meer betalen als zij hun grondrecht op privacy gerespecteerd willen zien, vergeleken met mensen die hun persoonsgegevens afstaan.



Als de AVG door rechters op een fatsoenlijke manier was geïnterpreteerd, in overeenstemming met artikel 8 EVRM, dan was dergelijke privacy-discriminatie al lang verboden geweest.



Maar wat gaat men nu doen? In plaats de wet te handhaven, wordt er aan notoire, monopolistische overtreders (Meta etc.) beleefd gevraagd of zij misschien wat zien in een vrijwillige en vrijblijvende belofte (een "pledge") om privacy-bewuste mensen niet op die manier te discrimineren.



De Europese Privacytoezichthouders verrenigd in EDPB zijn blij met het initiatief en stellen dat de cookie pledge zou moeten helpen om fundamentele rechten en vrijheden van gebruikers te berschermen - lees: zodat zij zelf minder last hebben van hun pijnlijke verzuim om hierin hun toezichthoudende taak op adequate wijze te vervullen.



Als norm is het niet-plegen van privacy-discriminatie op zichzelf natuurlijk prima. Maar de vrijblijvendheid ervan is onacceptabel. Dit ook omdat degenen die de norm volgen, hiervan concurrentienadeel kunnen ondervinden als zij niet een megagrote monopolist zijn zoals Meta, Google, Microsoft, Amazon e.d. Deze vrijwillige "pledge" werkt dus ook weer in het voordeel van big tech en in het nadeel van kleinere bedrijven ten opzichte van big tech.



De enige twee werkelijke oplossingen zijn:

1. De AVG alsnog op een integere manier gaan interpreteren en toepassen (door toezichthouders en rechters);

2. Nieuwe wetgeving die dergelijke privacy-discriminatie expliciet verbiedt (bijv. een toevoeging aan de AVG).



M.J.