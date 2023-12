EC komt met voorstel voor 'cookie plegde': betalen geen alternatief voor tracking

De Europese Commissie heeft een voorstel voor de 'cookie pledge' gepubliceerd, waarin het onder andere stelt dat betalen geen alternatief is om niet online gevolgd te worden en websites daarom minstens een derde optie moeten aanbieden. De cookie plegde is een eerder dit jaar aangekondigd vrijwillig initiatief dat 'cookiemoeheid' moet tegengaan en internetgebruikers beter moet informeren over waar ze toestemming voor geven.

Gisteren verscheen op de website van de Europese Commissie een voorstel met acht principes waar de cookie pledge uit bestaat (pdf). Zo moet het toestemmingsverzoek voor het plaatsen van cookies geen informatie over essentiele cookies bevatten, of een verwijzing naar het verzamelen van data gebaseerd op een gerechtvaardigd belang. ook moet elke optie eenvoudig te kiezen zijn en moeten gebruikers duidelijk worden gemaakt wat de gevolgen zijn als ze tracking wel of niet toestaan.

Wanneer gebruikers de keuze krijgen uit tracking-gebaseerde advertenties of het betalen van een bedrag, moet er een derde privacyvriendelijke advertentie-optie worden aangeboden. In de uitleg van dit onderdeel stelt Brussel dat de meeste mensen niet voor online content betalen. Aangezien mensen dagelijks tientallen websites bezoeken is het voor elke website betalen geen 'geloofwaardig alternatief' om niet online gevolgd te worden. De Europese Commissie stelt dan ook dat er altijd minimaal een derde optie aanwezig moet zijn.

Meta is onlangs in de EU begonnen met advertentievrije abonnementen voor Facebook en Instagram. Mensen die niet willen betalen moeten met tracking akkoord gaan. De cookie pledge die de Europese Commissie voorstelt is echter vrijwillig. Een ander principe dat onderdeel van de plegde is betreft het onthouden van gegeven toestemming. Die moet minimaal voor een jaar worden onthouden. Nu komt het geregeld voor dat mensen, nadat ze hun keuze kenbaar hebben gemaakt, opnieuw een cookiebanner te zien krijgen.

De Europese Commissie laat weten dat stakeholders het voorstel nu kunnen bespreken om vervolgens te laten weten of ze de principes vrijwillig kunnen volgen. De Europese Privacytoezichtouders verenigd in de EDPB zijn blij met het initiatief en stellen dat de cookie plegde zou moeten helpen om fundamentele rechten en vrijheden van gebruikers te beschermen.