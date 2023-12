Brussel wijst drie pornosites aan waarvoor online leeftijdsverificatie dreigt

Idioterie. Mensen die te jong zijn vinden meestal een alternatief of een omweg, voor mensen die te goeder trouw zijn betekent dit een grote privacy-inbreuk en een sterk vergrote kans om slachtoffer te worden van identiteitsfraude.



Betrouwbare online (op afstand) authenticatie en/of leeftijdsverificatie is een illusie; de verifieerder weet nooit zeker of de persoon "achter" de client is wie zij of hij zegt te zijn. Met de toename van de mogelijkheden van AI wordt de situatie alleen maar ingewikkelder.