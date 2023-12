Zorgen over Europees voorstel voor delen financiële klantgegevens

Binnen de Tweede Kamer zijn zorgen over een voorstel van de Europese Commissie voor het delen van financiële klantgegevens, zo blijkt uit vragen die aan demissionair minister Kaag van Financiën zijn gesteld. De 'Verordening raamwerk delen financiële klantdata' moet het voor mensen mogelijk maken om hun financiële gegevens met derde partijen te delen.

"Het delen van data met datagebruikers dient te gebeuren in daarvoor bestemde financiële klantdatadeelsystemen. Datahouders en datagebruikers moeten verplicht deelnemen aan deze deelsystemen en moeten investeren in de benodigde infrastructuur", zo staat in een uitleg over de verordening die naar de Tweede Kamer werd gestuurd. Volgens de Europese Commissie zal het voorstel zorgen voor efficiëntere en innovatieve diensten en producten.

Door het voorstel kunnen bijvoorbeeld klanten van een bank hun bank verzoeken om hun financiele klantdata zonder onnodige vertraging, continu en in real-time te delen. De data kan dan worden gedeeld met de klant of een door de klant aangewezen derde partij. Zo worden 'datahouders' verplicht een klantdata-controledashboard aan klanten beschikbaar te stellen waarin de klant dataverzoeken en toestemmingen moet kunnen monitoren en beheren.

"Het risico van deze eenvoudige datadeling is dat een klant relatief snel gevoelige gegevens van zichzelf met een derde partij kan delen zonder dat de klant wellicht begrijpt wat er precies onder de data valt of wat de consequenties kunnen zijn. Als eventuele optie ziet het kabinet de toevoeging dat de klant een geïnformeerde, specifieke en vrije toestemming moet geven, waaruit duidelijk blijkt voor welk specifiek doel hun data met een datagebruiker wordt gedeeld", zo stelt het kabinet in een reactie op het voorstel (pdf).

Verschillende partijen stelden minister Kaag vragen over het voorstel. Zo maakt de PVV zich vooral zorgen dat klanten, zonder het te weten, gevoelige klantdata met derde partijen delen. De minister laat daarop weten dat het voor haar een aandachtspunt is dat in het voorstel wordt voorkomen dat klanten, zonder het te beseffen, gevoelige klantdata met derden delen.

"Dit zou bijvoorbeeld bereikt kunnen worden door in het voorstel waarborgen op te nemen die er voor zorgen dat klanten geïnformeerde, specifieke en vrije toestemming moeten geven. Tegelijkertijd onderzoek ik andere mogelijke maatregelen die nodig zijn om de klant op gelijke wijze te beschermen", voegt Kaag toe (pdf). Ze stelt verder dat er nadere uitleg nodig is over welke data precies binnen de scope van het voorstel valt, om de risico’s hiervan goed in te kunnen schatten.