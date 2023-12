Tor Browser roept Windows 7-gebruikers op om naar nieuwer OS te migreren

Het Tor Project heeft gebruikers die met Windows 7 of Windows 8 werken opgeroepen om te upgraden naar een moderne Linux-distributie of een wel ondersteunde Windows-versie. De browserontwikkelaar kwam gisteren met een 'emergency desktop-only release' vanwege een crash die zich op Windows 7 kan voordoen en ervoor zorgt dat gebruikers in bepaalde landen geen verbinding met het Tor-netwerk kunnen maken.

De crash doet zich voor in het onderdeel "pluggable transports" van Tor Browser, waarbij het Tor-verkeer wordt omgevormd tot onschuldig lijkend verkeer. Op deze manier zien partijen die het verkeer monitoren niets verdachts en kunnen gebruikers toch van het Tor-netwerk gebruikmaken. Het Tor Project heeft de noodupdate aangegrepen om gebruikers van Windows 7 en Windows 8 op te roepen naar een nieuwer OS te migreren, mede omdat Tor Browser volgend jaar de ondersteuning van beide besturingssystemen stopt.