Toch boete voor provider VoiPGRID voor niet delen klantdata met CIOT-database

De Groningse telecomprovider VoIPGRID moet de boete die het Agentschap Telecom oplegde wegens het niet delen van klantgegevens met de Centraal Informatiepunt Onderzoek Telecommunicatie (CIOT)-database, zoals ip-adres en telefoonnummer, toch betalen, zo heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven in hoger beroep geoordeeld. In 2021 oordeelde de rechtbank Rotterdam nog dat VoIPGRID de boete niet hoeft te betalen.

De CIOT-database wordt beheerd door de Justitiële Informatiedienst die onderdeel is van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Opsporings-, inlichtingen- en veiligheidsdiensten kunnen via de database informatie opvragen, zoals welk adres bij een bepaald ip-adres of telefoonnummer hoort. Telecom- en internetproviders zijn verplicht om elke 24 uur hun gegevens naar de CIOT-database te sturen.

VoIPGRID, dat voortkomt uit de zakelijke telecomaanbieder Voys, weigerde dit omdat de klantgegevens volgens haar mogelijk ook in strijd met de wet zouden worden ingezien door politie, justitie en de veiligheidsdiensten. Het zou dan kunnen gaan om gegevens van journalisten. Verder was de provider bang aansprakelijk te worden gehouden voor het onrechtmatig opvragen van haar klantgegevens.

Het Agentschap Telecom legde in 2019 een boete op aan VoIPGRID voor het niet aanleveren van de data. De provider ging daar tegen in beroep. VoIPGRID had het CIOT en het Agentschap Telecom meerdere keren gevraagd om een garantie dat de aangeleverde data veilig wordt bewaard en politie die niet onrechtmatig zal opvragen. Het CIOT en het Agentschap Telecom hebben daar voorafgaand aan de procedure bij de rechtbank geen duidelijkheid over gegeven.

De rechter oordeelde in 2021 dat VoIPGRID daarom geen verwijt kan worden gemaakt dat zij de klantgegevens niet deelde. Omdat de telecomaanbieder geen verwijt kan worden gemaakt kan aan haar geen boete worden opgelegd. Het ministerie van Economische Zaken gaat bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven tegen de uitspraak van de rechtbank in beroep. Volgens het College zijn de herhaaldelijke vragen van VoiPGRID aan het CIOT over de verantwoordelijkheidsafbakening, onvoldoende om aan te nemen dat sprake is van afwezigheid van alle schuld.

Daarnaast wijst het College naar een nota van toelichting bij het Besluit verstrekking gegevens telecommunicatie waaruit volgt dat VoIPGRID niet aansprakelijk is voor onrechtmatige bevraging van gegevens, of voor een eventueel onjuiste interpretatie van correct aangeleverde gegevens. "Deze nota van toelichting is door VoIPGRID in haar correspondentie met het CIOT aangehaald. Het was voor VoIPGRID al duidelijk, of had op zijn minst al duidelijk kunnen zijn, hoe de verantwoordelijkheid is afgebakend", aldus het College.

Het College stelt dat, in tegenstelling tot wat de rechtbank eerder oordeelde, VoIPGRID geen beroep op de Algemene wet bestuursrecht kan doen voor het niet aanleveren van de data en het beroep van het ministerie daarom slaagt. De eerdere uitspraak van de rechtbank over het niet betalen van de opgelegde boete wordt dan ook vernietigd.