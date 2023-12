Ontwikkelaar die iMessage naar Android wil brengen staakt strijd tegen Apple

De makers van chatapp Beeper Mini, die daarmee iMessage naar Android willen brengen, geven het 'kat-en-muis-spel' met Apple op. Het is onhoudbaar, zo laat het ontwikkelteam weten. Verschillende Amerikaanse senatoren willen dat het Amerikaanse ministerie van Justitie een onderzoek naar Apple start. Via de chatapp kunnen Android-gebruikers iMessages versturen. Normaliter kunnen alleen iPhone-gebruikers iMessages tussen elkaar uitwisselen, die via een 'blue bubble' in Apples chatapp worden weergegeven.

Een beveiligingsonderzoeker wist het iMessage-protocol te reverse engineeren, waardoor Beeper Mini het ook kan gebruiken om Androidgebruikers met Phone-gebruikers end-to-end versleuteld te laten communiceren. Na de lancering van de chatapp ondernam Apple verschillende stappen om die te blokkeren. Daarop kwamen de ontwikkelaars van Beeper Mini steeds met tegenmaatregelen, maar de rek is eruit. Op dit moment werkt de app alleen nog als gebruikers over een oude, gejailbreakte iPhone en een Mac- of Linux-computer beschikken.

Vervolgens moet er een iMessage-registratiecode worden geregistreerd, de laatste versie van de app worden gebruikt en moet de iPhone met wifi verbonden blijven. Mocht Apple voor deze opzet een oplossing vinden, dan betekent dat het einde van Beeper Mini. "Elke keer dat Beeper Mini 'down' gaat of door optreden van Apple onbetrouwbaar wordt gemaakt, straalt dit af op de geloofwaardigheid van Beeper. Het is onhoudbaar", aldus het ontwikkelteam. Dat zegt voor de app te willen vechten. "Maar de realiteit is dat we een kat-en-muis-spel met het grootste bedrijf op aarde niet kunnen winnen."

Onlangs haalde de Amerikaanse senator Elizabeth Warren uit naar Apple wegens het blokkeren van de chatapp. Nu hebben verschillende andere Amerikaanse senatoren het Amerikaanse ministerie van Justitie opgeroepen een onderzoek in te stellen of Apple niet in overtreding is van antitrustwetgeving.