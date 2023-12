Kabinet kiest .gov.nl als apart domein voor overheidswebsites

Het kabinet heeft .gov.nl als apart domein voor overheidssites gekozen. Uit eerder dit jaar uitgevoerd onderzoek in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken blijkt dat burgers websites van de overheid beter kunnen herkennen als er gebruik wordt gemaakt van een uniforme domeinnaamextensie zoals .gov.nl of .overheid.nl. De onderzoekers stellen dat burgers op dit moment niet altijd goed kunnen herkennen dat online overheidsinformatie ook daadwerkelijk van de overheid is. Daardoor kan er worden gedacht dat een website van de overheid is terwijl dit niet het geval is, of andersom.

"Op grond van veiligheidsoverwegingen en internationale voorbeelden heeft het kabinet een principebesluit genomen om te kiezen voor de overheidsextensie ‘.gov.nl.’. Om inzicht te krijgen in de financiële en organisatorische gevolgen, laat het kabinet op de realisatie van verschillende extensies een uitvoeringstoets doen", zo laat het ministerie vandaag weten.

Naast de uniforme domeinnaamextensie werkt het kabinet ook aan het Register Internetdomeinen Overheid (RIO) waar burgers terechtkunnen voor een snelle check op de echtheid van overheidswebsites. In 2024 zal het register worden uitgebreid met de websites van de medeoverheden. Dan zal ook via gebruikersonderzoeken worden onderzocht hoe burgers het beste ondersteund kunnen worden bij hulpvragen over overheidswebsites.