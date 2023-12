Kabinet verwacht begin volgend jaar akkoord over Europese digitale identiteit

Het kabinet verwacht dat er begin volgend jaar in Europa een akkoord over de Europese digitale identiteit wordt gesloten. "Dat betekent dat er dan een Europese verordening ligt waaruit verplichtingen volgen die geïmplementeerd moeten worden. Er zal op EU-niveau daarna worden gewerkt aan uitvoeringshandelingen en aan pilots", aldus demissionair staatssecretaris Van Huffelen van Digitalisering.

De Europese Commissie presenteerde in 2021 plannen voor de invoering van een digitale identiteit waarmee burgers zich in de gehele Europese Unie kunnen identificeren. Vanuit een speciale wallet-app voor smartphones en 'andere apparaten' moeten burgers zich kunnen identificeren en elektronische documenten delen. Grote platformen zullen worden verplicht om de nieuwe Europese digitale identiteit te accepteren.

Er is inmiddels een eerste demonstratie versie van een Nederlandse voorbeeld-wallet ontwikkeld. Van Huffelen verwacht dat in het eerste kwartaal van 2024 een werkende, eerste versie van een Nederlandse open source voorbeeld-wallet zal verschijnen. Deze versie zal een deel van de uiteindelijk benodigde functionaliteiten kunnen ondersteunen, zoals het online personaliseren van de id-wallet, online identificatie en authenticatie en het kunnen laden en delen van gegevens.

"Voordat de wallet beschikbaar wordt gesteld, wordt in het tweede kwartaal 2024 de betrouwbaarheid en veiligheid van deze eerste versie getoetst in keten(integratie)-testen. Als deze testen slagen, streef ik ernaar in de tweede helft van 2024 de werking in de praktijk te beproeven met een representatieve groep testgebruikers op basis van vrijwillige deelname", laat de staatssecretaris verder weten (pdf).