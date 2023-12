Rabobank hoeft slachtoffer voorschotfraude geen 70.000 euro te vergoeden

De Rabobank hoeft een klant die slachtoffer van voorschotfraude werd geen 70.000 euro te vergoeden, zo heeft het financiële klachteninstituut Kifid geoordeeld. De bank heeft geen plicht om in het algemeen betalingstransacties te monitoren, aldus het oordeel. De klant werd eind 2021 en begin 2022 slachtoffer van de scam, waarbij ze onder druk werd gezet om via meerdere transacties geld over te maken. Na een half jaar werd de klant door de bank erop gewezen dat het om een bij fraude gebruikte rekening ging.

De klant stelt dat als ze eerder door de bank was gewaarschuwd, de schade beperkt gebleven was. De Rabobank stelt dat het niet eerder wist dat het om een frauduleuze bankrekening ging, maar de klant vertrouwt dit niet. Daarnaast kreeg de klant pas te horen toen zij naar het klachteninstituut was gestapt dat het geld niet veilig kon worden gesteld.

Volgens het Kifid heeft de klant zelf de transacties uitgevoerd. Op de Rabobank rust echter wel een zorgplicht. "Deze zorgplicht strekt echter niet zo ver dat de bank gehouden is om in het algemeen betalingstransacties te monitoren. Een algemene monitoringsverplichting zou het proces van geautomatiseerde gegevensverwerking en het maatschappelijk belang dat daarmee gediend is, kunnen schaden", aldus het klachteninstituut.

De Rabobank maakte wel excuses voor het niet op tijd informeren van de klant dat het geld niet meer veilig kon worden gesteld. Dit houdt echter niet in dat de vordering van 70.000 euro wordt toegewezen, zo oordeelt het Kifid, dat de klacht van de klant gedeeltelijk gegrond verklaart, maar de vordering afwijst (pdf).