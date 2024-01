Duitse overheid onderzoekt driverbeheer Windows 10: heeft voor- en nadelen

De Duitse overheid is al een aantal jaren bezig met het onderzoeken van belangrijke functies en onderdelen van Windows 10, om op basis daarvan beveiligingsadvies te geven. Gisteren publiceerde het Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI), onderdeel van het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken, het nieuwste onderzoek naar het driverbeheer van Windows 10.

Het gaat dan specifiek om de Device Setup Manager Service (DsmSvc) van Windows 10. De service wordt door Windows gebruikt voor het automatisch installeren en configureren van apparaten en drivers. Daardoor hoeven gebruikers dit niet meer handmatig te doen. DsmSvc is echter afhankelijk van andere onderdelen voor het uitvoeren van de processen.

Volgens het BSI heeft Plug and Play (PnP) in Windows, waar DsmSvc een onderdeel van is, voor- en nadelen. Het maakt het mogelijk om automatisch drivers vanuit de Driver Store te installeren, zonder dat hiervoor adminrechten zijn vereist. Wanneer een aanvaller de Driver Store weet te compromitteren kan er een malafide driver worden geïnstalleerd die de veiligheid van het systeem compromitteert. Daarbij zou het volgens het BSI lastig zijn om de betreffende malafide activiteit te vinden.

Het Duitse cyberagentschap noemt het geautomatiseerde proces dan ook een afweging tussen gebruiksvriendelijkheid en security. Om meer controle over het proces te krijgen wordt aangeraden dit onderdeel van Windows uit te schakelen, of de Driver Store beter te beveiligen, net zoals met de Root Certificate Store kan worden gedaan.