Haagse VVD wil Chinese camera’s, switches en routers in stad verbieden

De Haagse VVD wil dat er wordt gestopt met het gebruik van Chinese camera's, switches en routers in de hofstad. Uit onderzoek van Follow the Money bleek dat de veiligheidsregio Haaglanden in 2020 netwerkapparatuur van het Chinese bedrijf Huawei installeerde. "Huawei heeft nauwe banden met de Chinese overheid en wordt al jaren verdacht van cyberspionage. In 2023 werd de apparatuur, voor einde levensduur, plotseling vervangen", aldus de partij in vragen aan het Haagse college (pdf).

VVD-gemeenteraadslid Lotte van Basten Batenburg stelt dat de veiligheidsregio een belangrijke rol bij de bestrijding van crises en rampen heeft en uit voorzorg alleen zou moeten werken met de veiligste apparatuur. "We moeten niet naïef zijn. We weten dat China volop spioneert en dat de Chinese overheid directe invloed uitoefent op Chinese bedrijven. Waarom zouden we dan de spionagerisico’s binnenhalen door allerlei Chinese apparatuur in de stad op te hangen?"

De partij wil weten welke rol het Haagse college heeft gespeeld in de zaak. Ook vragen ze het college in gesprek te gaan met andere overheidsinstanties om afspraken te maken over het gebruik van apparatuur uit landen die een offensief cyberprogramma hebben tegen Nederland. "Cameratoezicht is belangrijk om de politie te helpen om de stad veilig te houden. Maar als die apparatuur door andere landen kan worden gebruikt om te spioneren heb je het omgekeerde effect. Dat is ongewenst. Wij vinden dat alles wat er nog hangt razendsnel moet worden vervangen", zo laat Van Basten Batenburg weten.

De Haagse VVD wil onder andere opheldering over hoeveel Chinese apparatuur, zoals camera’s, switches en routers, in de Veiligheidsregio Den Haag heeft gehangen, op welke locaties en hoe lang. Tevens moet het college toelichten waarom de apparatuur vorig jaar is vervangen, terwijl dat eigenlijk pas over een aantal jaren gepland stond.

In 2022 stelde de Haagse VVD al schriftelijke vragen naar aanleiding van het gebruik van 142 camera’s van het Chinese bedrijf Hikvision. Daarop liet het college weten dat een nadere inventarisatie van camera’s en sensoren in de buitenruimte van Den Haag moest uitwijzen welke merken hiervoor worden gebruikt. De partij wil nu weten of deze inventarisatie is uitgevoerd en de gemeente bereid is om deze apparatuur versneld te laten vervangen en te zorgen dat er geen Chinese apparatuur meer wordt gebruikt in Den Haag.