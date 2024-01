ICS hoeft slachtoffer van creditcardfraude geen 4.000 euro te vergoeden

Creditcardmaatschappij ICS hoeft een klant die slachtoffer van creditcardfraude werd de geleden schade niet te vergoeden, zo heeft het financiële klachteninstituut Kifid geoordeeld. Begin vorig jaar werd over een periode van meerdere dagen ingelogd op het Mijn ICS-account van de klant en vervolgens het mobiele telefoonnummer, e-mailadres en huisadres gewijzigd. Vervolgens werd er op het gewijzigde huisadres een vervangende creditcard aangevraagd.

Met deze vervangende creditcard werd voor meer dan 4100 euro gekocht. Zeventien dagen na de laatste transactie ontdekte de klant via de ICS Creditcard-app de frauduleuze transacties en meldde dit bij de fraudeafdeling van ICS. De klant eist de geleden schade terug van de creditmaatschappij. Die had de aanpassingen in combinatie met de aanvraag voor een vervangende creditcard moeten detecteren, alsmede dat de creditcard tot het maximale bedrag werd gebruikt voor betalingen die niet passen bij hoe de creditcard normaliter wordt gebruikt. De klant gebruikt die nooit voor betalingen in Nederland, maar alleen op vakantie.

Daarnaast stelt de klant dat ze haar inloggegevens en pincode nooit aan derden heeft gegeven en dat haar telefoon nooit in handen is geweest van fraudeurs. Ze heeft dan ook geen idee hoe de fraudeurs haar inloggegevens en pincode in handen hebben gekregen. "De vraag is of de consument – in juridische zin – grof nalatig heeft gehandeld met betrekking tot het naleven van deze veiligheidsvoorschriften. Hoewel het aan ICS is om te stellen en – na gemotiveerde betwisting door de consument – te bewijzen dat sprake is van grove nalatigheid aan de zijde van de consument, rust op de consument een verzwaarde motiveringsplicht", aldus het Kifid.

Volgens het klachteninstituut moet de klant enig inzicht geven in de manier waarop de fraudeur de mogelijkheid heeft gehad om in te loggen op Mijn ICS en een nieuwe creditcard aan te vragen. "Concreet komt het erop neer dat van de consument kan worden verwacht dat zij zo goed mogelijk een verklaring zal moeten bieden voor de omstandigheid dat haar inloggegevens en pincode kennelijk bij een derde bekend zijn geraakt." Het feit dat de klant dit niet kan verklaren is volgens het Kifid onvoldoende.

ICS stelt dat de aanpassingen alleen mogelijk zijn na het invoeren van de inloggegevens en via sms verkregen verificatiecode. Beide gegevens zijn correct ingevoerd. Verder heeft ICS aangegeven dat óók bij het wijzigen van het telefoonnummer er een verificatiecode naar het telefoonnummer van de klant is gestuurd en dat de pincode van de creditcard niet verandert als een nieuwe creditcard wordt aangevraagd.

Het Kifid stelt dat dit inhoudt dat een onbevoegde derde de beschikking moet hebben gehad over de inlognaam, het wachtwoord, de verificatiecode die per sms is gestuurd naar de telefoon van de klant, en de (ongewijzigde) pincode van de creditcard. Doordat de klant niet kan verklaren hoe dit mogelijk was, kan het klachteninstituut naar eigen zeggen niet anders dan concluderen dat de klant kennelijk onvoldoende zorgvuldig is geweest in het geheimhouden van haar pincode en inloggegevens.

Tevens stelt het Kifid dat ICS haar zorgplicht niet heeft geschonden. "Het uitgangspunt is namelijk dat een betaaldienstverlener, zoals ICS, geen verwijt treft als zij betalingstransacties zonder nadere monitoring uitvoert. Een algemene monitoringsverplichting zou immers het proces van geautomatiseerde gegevensverwerking en het maatschappelijk belang dat daarmee gediend is, kunnen schaden." De vordering van de klant wordt dan ook afgewezen (pdf).