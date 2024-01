OM eist achttien maanden cel voor plaatsen cashtraps bij geldautomaten

Het Openbaar Ministerie heeft tegen een 39-jarige man uit Roemenië wegens het plaatsen van cashtraps bij geldautomaten in Den Haag een gevangenisstraf van achttien maanden geëist. Bij een cashtrap is de gleuf van de geldautomaat door criminelen gemanipuleerd met een afdekplaatje. Daarmee wordt het gepinde geld tegengehouden. Slachtoffers kunnen denken dat de automaat defect is en vervolgens weglopen. Dan komt de crimineel die de cashtrap verwijdert en het geld uit de geldautomaat meeneemt.

De 39-jarige man uit Roemenië kon eind september op heterdaad worden aangehouden in Rotterdam. Hij had daarvoor al vijf keer toegeslagen op het Kerkplein in Den Haag. Via camerabeelden kon hij daaraan worden gekoppeld. Volgens het Openbaar Ministerie heeft de verdachte minstens tien keer geprobeerd een cashtrap te plaatsen. De man bekende bij de politie en zei zo'n 600 euro te hebben buitgemaakt.

"De cashtraps zorgden voor veel onrust. Mensen verloren het geld dat ze wilden pinnen en in de media moest worden opgeroepen om op te letten bij de pinautomaat", zo stelt het Openbaar Ministerie. Volgens het OM is er sprake van mobiel banditisme, een strafverzwarende omstandigheid. Criminelen plegen dan steeds soortgelijke delicten op verschillende plaatsen, om zo hopelijk buiten beeld te blijven. De officier van justitie eiste een gevangenisstraf van achttien maanden. De rechter doet over twee weken uitspraak.