Mozilla wil Firefox van AI voorzien: 'pop-up-blocker voor AI-tijdperk'

Mozilla gaat zich de komende jaren meer richten op AI en wil de technologie onder andere aan Firefox gaan toevoegen. Was Firefox vroeger populair omdat het goed was in het blokkeren van pop-ups, nu zoekt de browserontwikkelaar naar een 'pop-up-blocker voor het AI-tijdperk', zo zegt president en algemeen directeur Mark Surman tegenover TechCrunch en op de website van Mozilla zelf.

Volgens Surman is open source AI een noodzakelijk onderdeel om het volgende tijdperk van het internet voor iedereen open en toegankelijk te maken. Mozilla lanceerde eerder al het bedrijf Mozilla.ai. Dat moet 'betrouwbare, open source en bruikbare' AI-technologie voor mensen gaan ontwikkelen. Zo zal Mozilla.ai als eerste tools gaan ontwikkelen om open source large language models (LLM's) nauwkeuriger en veiliger te maken, alsmede eenvoudiger uit te rollen. ChatGPT is een voorbeeld van een LLM.

Mozilla wil op deze manier naar eigen zeggen AI een meer betrouwbare richting op duwen. Daarnaast zal Mozilla AI aan verschillende kernproducten toevoegen, zoals Firefox. Dit jaar wordt de browser uitgebreid met FakeSpot, om zo neprecensies op internet te herkennen. Mozilla kijkt echter ook naar andere toepassingen. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om een ingebouwde chatbot zoals Microsoft Edge heeft.

"Ik denk dat je de browser zal zien evolueren", merkt Surman op. Daarbij zoekt Mozilla vooral naar nuttige toepassingen. Volgens Surman was Firefox in de begindagen populair omdat het beter dan andere browsers vervelende pop-up-advertenties kon blokkeren. Nu zoekt de browserontwikkelaar naar een equivalent voor huidige gebruikers. "De vraag die we ons nu stellen is: Wat is de pop-up-blocker voor het AI-tijdperk? Wat is het dat mensen echt willen dat voor hen opkomt en de internetervaring beter maakt?"